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Тутберидзе поддержала идею создания Global Skating Academy

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о создании организации Global Skating Academy.
Тутберидзе поддержала идею создания Global Skating Academy
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Нас искусственным путём лишают возможности работать на международном уровне, и вдруг появляется шанс делать что-то новое. Пусть это будет через мастер-классы, почему нет?» — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне.

Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации.

Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее Тутберидзе подтвердила, что Дарья Усачёва рассматривала возможность перехода в танцы на льду.

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