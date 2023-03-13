Тутберидзе поддержала идею создания Global Skating Academy

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о создании организации Global Skating Academy.

«Нас искусственным путём лишают возможности работать на международном уровне, и вдруг появляется шанс делать что-то новое. Пусть это будет через мастер-классы, почему нет?» — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне.

Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации.

Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее Тутберидзе подтвердила, что Дарья Усачёва рассматривала возможность перехода в танцы на льду.