Тутберидзе подтвердила информацию о пробах Усачёвой в танцах на льду

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подтвердила, что Дарья Усачёва рассматривала возможность перехода в танцы на льду.

«Она пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться. А Дарио нужна готовая партнёрша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у неё в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Сообщалось, что 16-летняя Усачёва прошла пробы с Чиризано, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев.

С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что Усачёва понимает, что не сможет вернуться к четверным прыжкам.