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Тутберидзе подтвердила информацию о пробах Усачёвой в танцах на льду

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подтвердила, что Дарья Усачёва рассматривала возможность перехода в танцы на льду.
Тутберидзе подтвердила информацию о пробах Усачёвой в танцах на льду
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Она пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться. А Дарио нужна готовая партнёрша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у неё в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Сообщалось, что 16-летняя Усачёва прошла пробы с Чиризано, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры. 

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев.

С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что Усачёва понимает, что не сможет вернуться к четверным прыжкам.

 

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