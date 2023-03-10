Жулин: видимо, Усачёва понимает, что к четверным уже не вернётся

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что фигуристка Дарья Усачёва понимает, что не сможет вернуться к четверным прыжкам.

«Важно найти хорошего партнёра — всё не так просто! Почему появилось желание? Видимо, травма была слишком серьёзной и она понимает, что к четверным уже не вернётся. А без этого соревноваться на том уровне Усачёва не сможет», — цитирует Жулина Sport24.

Как сообщает РИА Новости, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что в переходе Усачёвой в парное катание нет ничего страшного.