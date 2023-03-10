Тарасова — о возможном переходе Усачёвой в танцы на льду: в этом нет ничего страшного

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в переходе фигуристки Дарьи Усачёвой в парное катание нет ничего страшного.

«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного! Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для неё направлении», — цитирует Тарасову Sport24.

Как сообщает РИА Новости, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Тарасова оценила судейский регламент турнира шоу-программ.