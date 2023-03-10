РИА Новости: Усачёва рассматривает возможность перехода в танцы на льду

Российская фигуристка Дарья Усачёва может рассмотреть возможность перехода в танцы на льду.

Как сообщает РИА Новости, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему отсутствовала на вручении государственных наград.