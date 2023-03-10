РИА Новости: Усачёва рассматривает возможность перехода в танцы на льду
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Как сообщает РИА Новости, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры.
Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.
Ранее Тутберидзе объяснила, почему отсутствовала на вручении государственных наград.