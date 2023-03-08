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Валиева рассказала, как притворилась больной, чтобы не идти на тренировку

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Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что однажды из-за нежелания идти на тренировку притворилась больной.
Валиева рассказала, как притворилась больной, чтобы не идти на тренировку
  • РИА Новости

«Мне было лет семь. Я так хотела поспать… У нас были тренировки в 06:45, то есть просыпаться нужно в 04:30. И в какой-то день я понимаю, что хочу спать. И говорю: «Мам, давай сегодня не пойдём, что-то как-то плохо», — сказала Валиева в интервью SW-STRAZY.

В нынешнем сезоне фигуристка выиграла два этапа Гран-при России, но в финале завоевала только серебро. На чемпионате России Камила вновь стала второй. Оба раза она уступила своим младшим подругам по команде — Аделии Петросян и Софье Акатьевой.

Ранее Валиева рассказала о самом запомнившемся образе в карьере.

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