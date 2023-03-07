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Валиева рассказала о самом запомнившемся образе в карьере

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева рассказала о своём самом запомнившемся образе.
Валиева рассказала о самом запомнившемся образе в карьере
  • AP
  • © David J. Phillip

«Мне запомнилась «Девочка на шаре», потому что это был комбинезон с шортами. Для меня это было как-то странно, так как до этого я каталась только в платьях. И даже если были комбинезоны, то всегда были с юбкой.

А здесь ещё сам образ такой интересный. Все образы запоминающиеся, но этот один из интересных», — приводит слова Валиевой SW-STRAZY.

Валиева выступала с программой «Девочка на шаре» в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Ранее Валиева рассказала, какой образ хотела бы воплотить на льду.

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