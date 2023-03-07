Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева рассказала, какой образ хотела бы воплотить на льду.

«Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы. И хотелось бы что-то весёлое или, напротив, очень строгое. Когда я прокатала Wednesday, это был совсем не похожий на меня образ, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то такое новенькое по типу Wednesday попробовать», — приводит слова Валиевой SW-STRAZY.

В финале Гран-при России в Санкт-Петербурге Валиева заняла второе итоговое место.

Спортсменка успешно исполнила два четверных тулупа в произвольной программе и набрала по сумме двух программ 241,76 балла.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков считает, что Валиева на Олимпиаде в Пекине не справилась психологически.