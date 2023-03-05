Техника Петросян, стратегия Гуменника и триумф пар Москвиной: чем завершился финал Гран-при России по фигурному катанию

Аделия Петросян с запасом выиграла турнир среди девушек в финале Гран-при России, хотя по оценке за компоненты в произвольной программе осталась лишь четвёртой. Пётр Гуменник уступил в воскресенье Дмитрию Алиеву более 13 баллов, однако добытого в субботу преимущества ему хватило, чтобы стать чемпионом. По схожему сценарию завершился и турнир спортивных пар, в котором Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили в сумме Анастасию Мишину и Александра Галлямова всего на 0,73 балла. У танцоров же заслуженно первенствовали дебютанты сезона Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Главный вопрос, которым в кулуарах задаются последний год большинство отечественных специалистов, — как скоро прошедшие уже год в изоляции от «остального мира» спортсмены вернутся на международную арену и в каком состоянии. В этом контексте на второй план ушёл достаточно принципиальный момент: возвращаться (независимо от того, когда именно это произойдёт) фигуристам придётся в предельно усечённом формате, имея по одной квоте в каждой из четырёх дисциплин. И битва за то, чтобы стать в нужное время тем самым единственным, как ни крути, ведётся уже сейчас.

Танцевальный турнир финала Гран-при в сравнении с тремя прочими мог бы считаться не более чем разогревом, предвосхищающим наиболее важные поединки воскресенья, но внезапно завершился сенсацией: победой дебютантов взрослого сезона Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Возможно, битву за первенство могло бы обострить участие в соревнованиях чемпионов страны Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, но с такой же вероятностью можно предположить иное. А именно — что Лиза, переживающая в этом сезоне целый комплекс психологических проблем, не смогла бы в очередной раз показать безошибочный прокат, соответственно, дуэт рисковал проиграть.

В танцах же поражения опасны тем, что даже единожды опустившись на вторую позицию, можно уже никогда не подняться на первую. В этом смысле переоценить значимость победы Кагановской и Ангелопола совершенно невозможно.

Не сказать, что подобный итог стал совсем уж непредсказуемым. Ритм-танец остался в Питере за Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, но микроскопическое, 0,45 балла, преимущество этих танцоров над Василисой и Валерием говорило о том, что любая мелочь в заключительном выступлении может привести к рокировке. Что и произошло: подопечные Анжелики Крыловой первыми представили свою постановку на музыку Вангелиса, заработав 122,70 — грандиозную сумму, которая вполне могла бы позволить стать третьими на последнем чемпионате Европы. И вполне можно констатировать, что по итогам заключительного старта сезона Кагановская и Ангелопол завершают сезон первой парой страны.

Соревнования женщин начались с неудачной попытки Софьи Самоделкиной справиться в произвольной программой с четверным сальховом. Упав на первой попытке, спортсменка пошла на сальхов повторно, но сорвала его снова.

Стоила ли овчинка выделки? Однозначно да: именно сейчас в женском одиночном катании со стороны более взрослых фигуристок идёт борьба за то, чтобы остаться в числе лидеров, сохранив ультра-си. То есть способность исполнять четверные прыжки. А для этого их нужно напрыгивать в соревнованиях.

Вопрос, кто именно выйдет наименее пострадавшим из битвы с квадами, составлял главную интригу женского турнира. И одновременно наводил на мысль, что отстранение российских фигуристок от международных стартов способно наиболее сильно ударить по женскому одиночному катанию: золотоносная и не подразумевающая слишком долгих карьер система, выстроенная Этери Тутберидзе, меньше всего предполагает вариант быть поставленной на паузу на неопределённый срок. Возможно, как раз поэтому впервые за много лет борьба у женщин уступала по накалу страстей тому, что происходило на мужском льду и в состязаниях спортивных пар.

Короткая программа осталась в субботу за самой крошечной из участниц — Аделией Петросян, показавшей свой лучший прокат. Но сразу возникал вопрос: где гарантия, что эта спортсменка сумеет выдержать во взрослом катании более сезона, если с этой задачей из-за травм не всегда справляется Акатьева? А ведь именно Софье совсем недавно прочили статус преемницы Валиевой. Поэтому и хотелось прежде всего понять, кто из взрослых участниц финала может быть способен на долгоиграющую и при этом устойчивую в плане конкуренции карьеру.

По итогу первой группы лучший результат показала питерская одиночница Ксения Гущина, но было понятно, что настоящая схватка за женский подиум ещё даже не начиналась.

В сильнейшей шестёрке очень мощную заявку на победу сделала упомянутая Акатьева, исполнившая в прокате сразу четыре элемента ультра-си: два тройных акселя и два четверных тулупа. Второй из этих прыжков Софья смазала (она не упала, но и толком не спасла приземление), но это не помешало ей получить за технику 90,34 балла и возглавить протокол с суммой 241,09 за две программы.

Софья Муравьёва, как и Елизавета Туктамышева, ограничились в своей заявке несколько более простым прыжковым набором по сравнению с представительницами «Хрустального» — они включили в свои программы по два тройных акселя. Однако Муравьёва на второй тройной аксель не пошла, что сразу отразилось на технической оценке. В микст-зоне тем не менее Софья не выглядела расстроенной.

«Не было второго трикселя, на это есть свои причины. У меня опять проблемы с ногой. Это старые проблемы. Плюс я ещё и заболела… Но рада, что не сдалась», — объяснила фигуристка.

В произвольной подопечная Евгения Плющенко уступила не только Акатьевой, но и Горбачёвой (юниорка, как и обещала, продемонстрировала публике два четверных сальхова, благодаря чему буквально выгрызла у Муравьёвой 0,06 балла).

А затем последовали события, заслуживающие отдельного сценария и отдельных комплиментов. Валиева, каждый старт которой в этом сезоне воспринимается как невероятное преодоление себя и собственных возможностей, уступила Акатьевой 1,90 балла, хотя по сложности произвольной программы Софья, казалось бы, должна была остаться недосягаемой. Соответственно, по сумме двух программ в лидеры вышла Камила. Она же стала первой из взрослых фигуристок, кому удалось идеально исполнить два четверных прыжка. И это выглядело куда более весомым достижением, чем невероятная, но всё ещё юниорская сложность, которую показывает в нынешнем сезоне Петросян.

Не менее сенсационным стало выступление Туктамышевой. В свои 26 лет Лиза проводит один из лучших сезонов в карьере, что и подтвердил заключительный старт. В произвольном катании фигуристка показала четвёртый результат и завоевала бронзу, опередив Акатьеву по сумме двух программ на 0,52.

Победительницей же из этой схватки вышла Петросян. Она справилась с флипом, который не получался на раскатке, затем — с тулупом в каскаде. Третий четверной прыжок был выполнен со степ-аутом, а с тройного акселя Аделия вообще упала, но общей технической суммы с лихвой хватило на то, чтобы опередить Валиеву, Туктамышеву и Акатьеву (трио финишировало, уложившись в промежутке 0,67 балла), даже с поправкой на низкую вторую оценку.

Турнир спортивных пар свёлся к привычному противостоянию Александры Бойковой — Дмитрия Козловского, Евгении Тарасовой — Владимира Морозова и Анастасии Мишиной — Александра Галлямова (именно в таком порядке дуэты расположились после исполнения коротких программ). Все они провели прекрасный сезон и, естественно, были преисполнены желания поставить красивую точку в финале Гран-при.

Ностальгическую нотку происходящему придавал тот факт, что для Тарасовой и Морозова старт в Питере с большой вероятностью станет последним в карьере. Послеолимпийский сезон пара провела на некотором спаде, хотя, возможно, такое впечатление складывалось вовсе не потому, что Евгения и Владимир начали сдавать позиции. Просто заметно прибавили их соперники.

Финальный прокат у Тарасовой и Морозова не получился. Владимир сдвоил первый прыжок, Женя упала со второго, затем приземлилась на две ноги с выброса. На фоне совершенно безупречного выступления Мишиной и Галлямова ошибки самой опытной из российских пар выглядели особенно удручающе.

В целом соревнования обернулись очередным грандиозным триумфом тренерского штаба Тамары Москвиной: произвольная программа осталась за экс-чемпионами мира, а высшую награду с преимуществом менее чем в балл завоевали бывшие чемпионы Европы.

Победой силы воли над вероятностью назвал свой результат Козловский. По словам фигуриста, заключительный этап подготовки к турниру получился слишком непростым, чтобы быть уверенным в успехе. Так что победа случилась скорее вопреки.

Интересно, что битва этих спортсменов в следующем сезоне обещает стать ещё более зрелищной и напряжённой. Ради того, чтобы как можно быстрее заняться новыми постановками, Александра и Дмитрий даже не стали подавать заявку на участие в турнире шоу-программ. И если сейчас соперничество двух питерских пар укладывается в формулировку «штаб Москвиной против штаба Москвиной», то в следующем сезоне дополнительным акцентом к этому добавится «Крылова против Крыловой»: именно этот специалист станет автором короткой программы Мишиной и Галлямова и произвольной — Бойковой и Козловского.

Соревнования мужчин стали единственным видом программы, где вмешаться в распределение наград вполне могли фигуристы из первой разминки — разница в баллах после короткой программы вполне это позволяла.

Первым заявку на возвращение в элиту сделал Дмитрий Алиев. Он получил за свой прокат почти «космические» 195,90 балла, просто в тот момент, когда на табло загорелись оценки, никто и предположить не мог, что именно это выступление станет самой большой сенсацией турнира.

Весь текущий сезон стал у парней необыкновенно интересным в плане разнообразия постановок, но вся первая мужская разминка (как и аналогичные в трёх предыдущих видах) всё-таки наводили на мысль, что, применительно к финалу Гран-при возможно было бы правильнее уменьшить число участников. Ограничиться сильнейшими «шестёрками», как это делается в финалах Гран-при на международном уровне.

В пользу этого говорил тот факт, что избежать серьёзных ошибок и тем самым глобально поправить своё турнирное положение за исключением Алиева не удалось ни Александру Самарину, ни Артуру Даниеляну, ни Андрею Мозалёву, хотя первый очень даже пытался. Он обозначил было свои намерения великолепным каскадом с четверным лутцем, но во второй части программы дважды исполнил двойные «бабочки», после чего все надежды на успех пошли прахом.

С другой стороны, Алиев сильно украсил соревнования, закрутив своим выступлением весь мужской сюжет. Превзойти результат лидера поочерёдно не сумели в заключительной группе Иван Попов (35,69 отставания), Артём Ковалёв (51,21), а потом жертвой четверного тулупа пал и действующий чемпион страны Евгений Семененко: опередить Алиева по сумме двух выступлений ему не позволил даже громадный, почти в 14 баллов перевес, заработанный в короткой программе.

Второй из учеников Евгения Рукавицына, Макар Игнатов пошёл по примеру Дмитрия ва-банк, но перехитрил сам себя: в погоне за максимальной сложностью сбился в подсчётах, дважды повторил тройной аксель, хотя в программе уже был сделан один разрешённый правилами повтор, в итоге Макар улетел в произвольной программе на шестую позицию.

Когда на место на пьедестале претендует более десятка соискателей, всегда найдётся тот, кто допустит минимум помарок. Эту роль в сильнейшей группе взял на себя Пётр Гуменник. И, как выяснилось, остался единственным, помимо Алиева, кто справился с финальным прокатом без ошибок, хотя и с рядом лёгких помарок.

Нынешний сезон стал для ученика Виктории Дайнеко, возможно, ключевым в карьере: Гуменник запомнился не только сложностью и стабильностью, но умением невероятно чётко выстраивать стратегию собственных выступлений. По сравнению с декабрьским чемпионатом России Пётр облегчил сложность произвольной программы почти на три балла, справедливо посчитав, что идти в сложившейся ситуации на максимальный риск не имеет смысла. Эта тактика и принесла спортсмену титул чемпиона.

Заключительный прокат Марка Кондратюка получился далеко не таким качественным, как короткий, и обернулся для фигуриста лишь бронзовой наградой.

Впрочем, на фоне всех предыдущих проблем победителя олимпийского командного турнира в Пекине, главной из которых стала серьёзная травма спины, выступление в Питере можно расценивать, как безусловное достижение.