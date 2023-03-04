Безупречность Петросян, возвращение Кондратюка и накал страстей в танцах на льду: как стартовал финал Гран-при России

Аделия Петросян с лучшим результатом сезона выиграла короткую программу в финале Гран-при России по фигурному катанию среди женщин. У мужчин промежуточное лидерство захватил вернувшийся после травмы спины Марк Кондратюк — единственный из участников, удостоившийся трёхзначной суммы за прокат. В соревновании спортивных пар Александру Бойкову — Дмитрия Козловского и Евгению Тарасову — Владимира Морозова разделили всего 0,05 балла. Не менее плотные результаты и в танцах на льду — тройка лучших дуэтов расположились в промежутке 0,81 балла.

Мизерные разрывы в танцах

Первый соревновательный день финала Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге открывался ритм-танцем. Этот вид в течение всего сезона изрядно потряхивало — то от спорных судейских решений, когда высоченными баллами награждали дуэт с падениями, то от распада стабильных, казалось бы, пар. Как известно, после чемпионата России перестали выступать вместе Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, а также Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Незадолго до финала стало известно, что в состязаниях не примут участия чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Кроме того, в последний момент по медицинским показаниям снялись с турнира и бронзовые призёры ЧР Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

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В их отсутствие борьба за золото развернулась между тремя дуэтами, причём предсказать, в чью пользу она завершится, почти невозможно. Тройка лидеров показала в первый день соревнований очень близкие результаты, которые уложились в рамки 0,81 балла. Промежуточное первое место заняли единственные оставшиеся в строю призёры ЧР Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, на второе судьи поставили Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола, на третье — Софью Тютюнину и Андрея Багина.

Стоит отметить, что подопечные Анжелики Крыловой обошли соперников по технике, но уступили им по компонентам. Это может быть следствием того, что пара давно не участвовала в официальных соревнованиях. Фигуристы признались, что серьёзно готовились к турниру, так как считали его последней возможностью всерьёз заявить о себе в нынешнем сезоне.

«Мы рады, что наконец-то добрались до соревнований, а не просто выступаем вне конкурса. Было эмоционально, было чисто и довольно хорошо. Думаю, это наш лучший прокат сезона. Сложно было состязаться не из-за большого перерыва, а из-за того, что попустили чемпионат России. Это наш последний шанс попасть куда-нибудь, скажем так», — цитирует Ангелопола ТАСС.

В свою очередь, Александр Жулин, работающий с двумя другими дуэтами, входящими в тройку лидеров, остался доволен своими подопечными, которые показали чистые прокаты без срывов.

«Обе пары выступали с хорошими эмоциями. Конечно, нервирует, что разрывы маленькие, но посмотрим, как сложится произвольный танец, он всё и решит», — резонно заметил специалист.

Пять сотых балла для Бойковой и Козловского

Не менее плотные результаты оказались и в парном катании, где первые два места разделили ничтожные 0,05 балла.

Лучшими в прокате короткой стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в очередной раз подтвердившие свою психологическую устойчивость. Воспитанникам Тамары Москвиной пришлось выходить на лёд после всех основных конкурентов, но на исполнении программы это практически не сказалось. Пара продемонстрировала прекрасный параллельный тройной риттбергер, а также высоченный выброс тройной флип. Единственный элемент, к которому были вопросы у судей, — это подкрутка, оценённая только на третий уровень.

Не обошлось без помарок и у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые заняли вторую строчку. Партнёрша немного недокрутила тройной тулуп, кроме того, спортсмены разошлись на параллельном вращении, получив за него не такую высокую надбавку, как могли бы. Интересно, что на лёд Евгения вышла в новом костюме, но, как оказалось, вынужденно. Как пояснил в эфире тренер пары Максим Траньков, фигуристка просто перепутала платья, собираясь в Северную столицу.

Третье промежуточное место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые допустили серьёзную ошибку в прокате. Спортсмены продолжают эксперименты с включением в контент параллельного тройного лутца, но пока им это удаётся с переменным успехом. Если на чемпионате Санкт-Петербурга лутц был сделан чисто, то на этот раз пару постигла неудача — партнёрша упала.

После проката спортсмены отметили, что лутц для парников подобен элементам ультра-си, так как он технически сложен и лишь единицы решаются вставлять его в программу.

«Если вспомнить, то в последний раз на самом высоком уровне в 2018 году его исполняли Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Это сложный прыжок, он в первую очередь требует техники, а не силы. На тренировке у нас сегодня и вчера более-менее нормально получился. Но это совсем разные вещи, другие ощущения. Это нормально, это спорт. Сегодня не удалось — забудем сегодняшний день как сон и к следующему сезону освоим его», — пообещал Галлямов.

Проблемы с трикселем Акатьевой и лидерство Петросян

Женское одиночное катание в России в нынешнем сезоне стало довольно непредсказуемым. Если в олимпийский сезон Камила Валиева была недосягаема для соперниц, то теперь повзрослевшая фигуристка немного растеряла стабильность в прыжковых элементах. Вот и в финале Гран-при воспитанница Этери Тутберидзе упала с тройного акселя. Впрочем, сама Камила вовсе не расстроилась, тем более что остальной контент был исполнен идеально. Фигуристка подчеркнула, что не собирается отказываться от трикселя, несмотря на проблемы с его исполнением даже на тренировках.

«У меня была цель попробовать этот прыжок — на последних соревнованиях я сделала на нём бабочку. Здесь, по моим ощущениям, недокрутила, но не вижу причин от него отказываться. Это не Олимпийские игры, хотя там я тоже пошла не на весь контента. Наоборот, это очень хорошая тренировка», — заявила после проката спортсменка, занявшая третью промежуточную строчку после короткой.

Не покорился триксель и ещё одной подопечной Тутберидзе — Софье Акатьевой, от которой этого меньше всего ожидали. На протяжении сезона 15-летняя фигуристка почти не ошибалась на этом элементе, но вот выступление в Санкт-Петербурге у чемпионки страны не задалось. Помимо падения, она получила лишь третий уровень за финальное вращение и в итоге оказалась только на пятой позиции.

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Реноме «Хрустального» пришлось спасать Аделии Петросян, и она блестяще справилась с этой задачей. Причём спортсменка изначально не должна была попасть в финал, так как каталась лишь на одном этапе серии, а второй пропустила из-за травмы. Но отказ от участия в тутрире целого ряда соперниц внёс свои коррективы.

Воспитанница Тутберидзе, чей контент уступал по сложности лишь Валиевой, откатала программу без единой помарки. Тройные аксель и лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп удостоились хороших плюсов от судей, так же как вращения и дорожка шагов. В итоге Петросян показала лучший результат сезона в России, да и в мире тоже — 85,62 балла.

«Я очень рада, что увидела такую высокую для себя оценку. Вижу, расту я или, наоборот, не получается. Я достаточно много готовилась к финалу Гран-при и, в принципе, приехала сюда довольно уверенной. Каталось очень даже легко, получила наконец удовольствие. Публика очень хорошая, поддерживает, как обычно, заряжаешься от неё», — прокомментировала своё выступление Аделия.

4,5 балла уступила юной сопернице опытнейшая Елизавета Туктамышева, которая выдала, пожалуй, один из лучших прокатов короткой программы в сезоне. Она исполнила близкий к идеальному тройной аксель, а также флип во второй половине программы. И если бы не досадная ошибка на каскаде, где Императрица сдвоила тулуп, разница между ней и Петросян могла бы быть минимальной.

«Удалось получить удовольствие, публика потрясающая — это такое наслаждение от проката. Думала, будет тяжелее — и ответственность, и жарко на льду было, но энергетика такая, что сплошной кайф. Аксель был действительно хорош, даже мне понравился, хотя я обычно к нему придираюсь», — заявила Елизавета по окончании выступления.

Возвращение Кондратюка

Самое яркое представление вечера выдали, пожалуй, одиночники. Давно на российских турнирах не было столько чистых и ярких прокатов в мужском катании. Десять из 12 участников обошлись без падений, причём у каждого из них было не по одному элементу ультра-си. Ну а главным событием стало возвращение на лёд олимпийского чемпиона Пекина в командных соревнованиях Марка Кондратюка.

С декабрьского чемпионата страны он снялся из-за травмы спины, обострившейся после короткой программы. После этого экс-чемпиона Европы поклонники могли видеть лишь в ледовых шоу, где, конечно же, не было такого прыжкового контента, как в соревнованиях.

Возвращение Марка удалось на славу, хотя и было заметно, что фигурист волнуется. По сравнению с осенними этапами Гран-при подопечный Светланы Соколовской слегка облегчил короткую — вместо четверного лутца вставил квад-тулуп, но и в таком виде программа в его исполнении играла. Справился Кондратюк и с тройным акселем, и с каскадом из тулупов «4 + 3» во второй части программы. В итоге стал единственным из участников, кто пробил гроссмейстерскую отметку 100 баллов.

«Я думал, что после выступления на чемпионате Европе, Олимпиаде так страшно и волнующе уже не будет. Но теперь я знаю: если долго не выступать, страх и волнение возвращаются», — рассказал спортсмен после проката.

Не менее эффектным получился прокат вице-чемпиона страны Петра Гуменника, у которого судьи усмотрели лишь одну серьёзную ошибку — недокрут на четверном риттбергере. Все остальные элементы, в том числе триксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп, он исполнил на хорошие плюсы, но всё-таки уступил Кондратюку 3,17 балла.

«Я доволен, чуть-чуть похуже по прыжковой части, но по второй оценке откатался насколько смог. В этом сезоне я довольно много болею, заболел довольно серьёзно. Вылечился через четыре дня, но после было очень сложно кататься, потом снова приболел... В общем, с иммунитетом у меня какие-то проблемы», — поделился фигурист.

Всего 0,5 балла проиграл Гуменнику Макар Игнатов, который, как и Петросян, попал в финал лишь благодаря отказам других спортсменов. Но, по его словам, готовился к турниру задолго до объявления о включении в состав участников, так как был первым запасным.

Как и Гуменник, Макар продемонстрировал высоченный четверной риттбергер — и тоже с недокрутом. Но гораздо больше баллов фигурист потерял на непрыжковых элементах: его волчок со сменой ноги был оценён лишь на третий уровень, а дорожка шагов и вовсе на второй.

«Всё сделал. Если копать глубже, можно посмотреть на вращение, всё ли с ним получилось. Немного не хватило до 100 баллов? Да ладно, ничего страшного. Это же только цифры», — заметил спортсмен после выступления.