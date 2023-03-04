Игнатов положительно оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

«Всё сделал. Если копать глубже, можно посмотреть на вращение, всё ли с ним получилось. Немного не хватило до ста баллов? Да ладно, ничего страшного. Это же только цифры», — цитирует Игнатова Sport24.

Фигурист за исполнение короткой программы получил от судей 99,09 балла и занимает первое промежуточное место.

Ранее Дмитрий Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию.