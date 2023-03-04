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Игнатов положительно оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России

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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России.
Игнатов положительно оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Всё сделал. Если копать глубже, можно посмотреть на вращение, всё ли с ним получилось. Немного не хватило до ста баллов? Да ладно, ничего страшного. Это же только цифры», — цитирует Игнатова Sport24.

Фигурист за исполнение короткой программы получил от судей 99,09 балла и занимает первое промежуточное место.

Ранее Дмитрий Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию. 

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