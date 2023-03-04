Узнать больше

Кондратюк поделился впечатлениями от лидерства после короткой программы в финале Гран-при России

Короткая ссылка
Фигурист Марк Кондратюк отреагировал на победу в короткой программе в финале Гран-при России.
Кондратюк поделился впечатлениями от лидерства после короткой программы в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Приятно вернуться. Хотелось бы, чтобы завтрашний день был такой же. Позволяет ли физическая форма надеяться на чистый прокат завтра? Надежда никогда не умирает. Если серьёзно, всё нормально. На разминке всегда мало прыгаю, это мой стиль», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

По итогам короткой программы Кондратюк получил от судей 102,86 балла. Следом идёт Пётр Гумменник, набравший 99,69 балла. Третий — Макар Игнатов (99,09 балла).

Прокат произвольных программ у мужчин пройдёт 5 марта.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить