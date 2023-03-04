Кондратюк поделился впечатлениями от лидерства после короткой программы в финале Гран-при России

Фигурист Марк Кондратюк отреагировал на победу в короткой программе в финале Гран-при России.

«Приятно вернуться. Хотелось бы, чтобы завтрашний день был такой же. Позволяет ли физическая форма надеяться на чистый прокат завтра? Надежда никогда не умирает. Если серьёзно, всё нормально. На разминке всегда мало прыгаю, это мой стиль», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

По итогам короткой программы Кондратюк получил от судей 102,86 балла. Следом идёт Пётр Гумменник, набравший 99,69 балла. Третий — Макар Игнатов (99,09 балла).

Прокат произвольных программ у мужчин пройдёт 5 марта.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России.