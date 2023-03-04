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Жулин: нервирует, что разрывы после ритм-танца маленькие

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Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о результатах ритм-танца в финале Гран-при России по фигурному катанию.
Жулин: нервирует, что разрывы после ритм-танца маленькие
  • РИА Новости

«Доволен прокатами обеих своих пар. Обе пары катались с хорошей эмоцией. Конечно, нервирует то, что разрывы маленькие, но посмотрим, как сложится произвольный танец, он всё и решит», — приводит слова Жулина ТАСС.

После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, набравшие 81.40 балла. Второй результат показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 80.95 балла. Замкнули тройку Софья Тютюнина и Андрей Багин (80.59).

Ранее Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали своё выступление в ритм-танце в финале Гран-при России.

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