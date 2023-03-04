Кагановская и Ангелопол: это наш лучший прокат

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали своё выступление в ритм-танце в финале Гран-при России.

«Эмоционально, чисто, хорошо. Думаю, это наш лучший прокат. Старались показать максимум. На сегодня получилось, но не расслабляемся», — заявил после проката партнёр.

Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева — Павел Дрозд выиграли ритм-танец в финале Гран-при России.

Второй результат показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 80,95 балла. Замкнули тройку Софья Тютюнина и Андрей Багин (80,59).

Ранее Дрозд рассказал, каково им с Шанаевой было выступать первыми в финале Гран-при России.