Фигурист Дрозд рассказал, каково им с Шанаевой было выступать первыми в финале Гран-при России
- РИА Новости
«Было в принципе неплохо, спасибо большое публике, мы всё слышим во время проката. Было интересно», — приводит слова Шанаевой Sport24.
А партнёр ответил на вопрос о том, каково им было выступать первыми.
«Наверное, это в чём-то даже легче. Ты выходишь и сразу отдаёшься публике. Скромные оценки выступающим первыми? Все мы слышали про это мнение. Но мы должны сделать всё, что от нас зависит. Мы сделали максимум, порадовали публику и тренеров. Мы сделали всё, что от нас зависело, на остальное внимания не обращали».
За прокат Шанаева и Дрозд набрали 81,40 балла и занимают промежуточное первое место.
Ранее сообщалось, что пять фигуристок заявили тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России по фигурному катанию.