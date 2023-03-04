Фигурист Дрозд рассказал, каково им с Шанаевой было выступать первыми в финале Гран-при России

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд высказались о своём выступлении с ритм-танцем в финале Гран-при России.

«Было в принципе неплохо, спасибо большое публике, мы всё слышим во время проката. Было интересно», — приводит слова Шанаевой Sport24.

А партнёр ответил на вопрос о том, каково им было выступать первыми.

«Наверное, это в чём-то даже легче. Ты выходишь и сразу отдаёшься публике. Скромные оценки выступающим первыми? Все мы слышали про это мнение. Но мы должны сделать всё, что от нас зависит. Мы сделали максимум, порадовали публику и тренеров. Мы сделали всё, что от нас зависело, на остальное внимания не обращали».

За прокат Шанаева и Дрозд набрали 81,40 балла и занимают промежуточное первое место.

Ранее сообщалось, что пять фигуристок заявили тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России по фигурному катанию.