Пять фигуристок заявили тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Прыжок планируют исполнить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьёва и Аделия Петросян.
Также в финале выступят Софья Самоделкина, Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Анна Фролова, Ксения Гущина, София Захарова и Виктория Федянина.
Одиночницы представят короткие программы 4 марта в 15:00 (мск).
Ранее сообщалось, что ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов завоевал золотую медаль финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Санкт-Петербурге.