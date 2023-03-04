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Пять фигуристок заявили тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России

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Сразу пять фигуристок заявили тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России по фигурному катанию.
Пять фигуристок заявили тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Прыжок планируют исполнить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьёва и Аделия Петросян.

Также в финале выступят Софья Самоделкина, Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Анна Фролова, Ксения Гущина, София Захарова и Виктория Федянина.

Одиночницы представят короткие программы 4 марта в 15:00 (мск).

Ранее сообщалось, что ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов завоевал золотую медаль финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Санкт-Петербурге.

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