Туктамышева — о короткой программе: энергия зрителей помогла кайфануть

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от проката короткой программы в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Удовольствие получила, кайф. Думала, будет немного тяжелее. Ответственный старт, на льду было жарко. Но энергия зрителей помогла кайфануть.

Мишин сказал, лучший аксель в жизни? Аксель действительно получился хорошим. Примерно такой же был на Гран-при в 2020 году, когда я катала «Спартак». И этот тоже хороший», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

В короткой программе Туктамышева чисто исполнила все прыжки, включая тройной аксель. За прокат она получила 81,09 балла и занимает второе промежуточное место.

Произвольные программы одиночницы представят 5 марта.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева отказалась от общения с журналистами после исполнения короткой программы в финале Гран-при России.