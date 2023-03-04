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Туктамышева — о короткой программе: энергия зрителей помогла кайфануть

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от проката короткой программы в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Туктамышева — о короткой программе: энергия зрителей помогла кайфануть
  • РИА Новости

«Удовольствие получила, кайф. Думала, будет немного тяжелее. Ответственный старт, на льду было жарко. Но энергия зрителей помогла кайфануть.

Мишин сказал, лучший аксель в жизни? Аксель действительно получился хорошим. Примерно такой же был на Гран-при в 2020 году, когда я катала «Спартак». И этот тоже хороший», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

В короткой программе Туктамышева чисто исполнила все прыжки, включая тройной аксель. За прокат она получила 81,09 балла и занимает второе промежуточное место.

Произвольные программы одиночницы представят 5 марта.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева отказалась от общения с журналистами после исполнения короткой программы в финале Гран-при России.

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