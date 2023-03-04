Акатьева не стала общаться с журналистами после выступления в короткой программе в финале Гран-при России

Фигуристка Софья Акатьева отказалась от общения с журналистами после исполнения короткой программы в финале Гран-при России.

«Давайте я вам всё завтра скажу», — приводит слова Акатьевой Sport24.

В короткой программе Акатьева упала с тройного акселя, но чисто исполнила остальные прыжковые элементы. За прокат она получила 76,40 балла и занимает пятое промежуточное место.

Произвольные программы одиночницы представят 5 марта. Начало — в 14:45 мск.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.