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Акатьева не стала общаться с журналистами после выступления в короткой программе в финале Гран-при России

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Фигуристка Софья Акатьева отказалась от общения с журналистами после исполнения короткой программы в финале Гран-при России.
Акатьева не стала общаться с журналистами после выступления в короткой программе в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Давайте я вам всё завтра скажу», — приводит слова Акатьевой Sport24.

В короткой программе Акатьева упала с тройного акселя, но чисто исполнила остальные прыжковые элементы. За прокат она получила 76,40 балла и занимает пятое промежуточное место.

Произвольные программы одиночницы представят 5 марта. Начало — в 14:45 мск.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

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