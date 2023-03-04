Валиева — о попытке тройного акселя: это же внутренние старты, а не Олимпийские игры
- РИА Новости
«Почему пошла на аксель? Это же внутренние старты. У меня была цель попробовать. По моим ощущениям докрутила, но вылетела из круга. Не вижу причины не делать. Это не Олимпийские игры, хорошая тренировка», — сказала после проката фигуристка.
Она также добавила, что публика тепло поддерживала её. По словам спортсменки, на арене царила домашняя атмосфера.
За прокат Валиева получила 78,97 балла и занимает второе промежуточное место.
Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина не стала общаться с журналистами после выступления в короткой программе в финале Гран-при России.