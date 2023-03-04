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Валиева — о попытке тройного акселя: это же внутренние старты, а не Олимпийские игры

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Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления в короткой программе в финале Гран-при России.
Валиева — о попытке тройного акселя: это же внутренние старты, а не Олимпийские игры
  • РИА Новости

«Почему пошла на аксель? Это же внутренние старты. У меня была цель попробовать. По моим ощущениям докрутила, но вылетела из круга. Не вижу причины не делать. Это не Олимпийские игры, хорошая тренировка», — сказала после проката фигуристка.

Она также добавила, что публика тепло поддерживала её. По словам спортсменки, на арене царила домашняя атмосфера.

За прокат Валиева получила 78,97 балла и занимает второе промежуточное место.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина не стала общаться с журналистами после выступления в короткой программе в финале Гран-при России.

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