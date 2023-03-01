Без Синицыной, Трусовой и Худайбердиевой с Базиным: кто пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию

Сразу шесть одиночников и четыре дуэта не примут участие в финале Гран-при России по фигурному катанию. От выступления в Санкт-Петербурге отказались Александра Трусова, Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков. А чемпионы страны в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, как оказалось, и вовсе не планировали выходить на лёд. Впрочем, по мнению Татьяны Тарасовой, отсутствие ряда спортсменов никак не скажется на общем уровне соревнований.

В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге пройдёт финал Гран-при России, который закроет сезон официальных стартов для отечественных спортсменов. Да, в календаре ФФККР есть ещё турнир шоу-программ, однако само его название говорит о минимальной спортивной составляющей. Так что именно в Северной столице должны по идее собраться все сильнейшие фигуристы страны на данный момент. Но, как водится, даже главные старты не обходятся без потерь. В общей сложности там не выступят сразу шесть атлетов и четыре дуэта, прошедших горнило квалификации.

Самым громким стал отказ Александры Трусовой, которая сослалась на травму спины. Как отметила главный тренер сборной Елена Чайковская, в федерации об этом было известно давно — вероятно, ещё с начала февраля, когда составлялись окончательные списки участников — но сама спортсменка предпочитала об этом не объявлять публично.

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Когда 14 февраля во время фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» ей задали вопрос о предстоящем финале, подопечная Светланы Соколовской ответила расплывчатой фразой: «Всё увидите. Никогда не рассказываю о своих планах и сейчас не буду».

По медицинским показаниям придётся пропустить турнир ещё троим спортсменам — Анастасии Зининой, Ксении Синицыной и Илье Яблокову.

Серебряная медалистка юношеских Олимпийских игр 2020 года продолжает реабилитацию после стрессового перелома малоберцовой кости голени, который случился у неё ещё в начале января. Из-за повреждения Синицына отказалась от выступления на Кубке Первого канала, а к занятиям на льду приступила только в начале февраля. На тот момент врачи не давали Ксении добро на участие в соревнованиях, поэтому в итоговую заявку она не попала.

Зинина, в свою очередь, пока не оправилась полностью от травмы бедра, полученной на КПК в январе. Тогда она неудачно упала после исполнения тройного лутца и даже не смогла встать самостоятельно — лёд покидала с помощью медиков. Первоначальное обследование показало ушиб, но впоследствии ситуация усложнилась.

«Повторное МРТ показало, что проблема ещё существует и достаточно серьёзная, поэтому врачи не дали допуск до соревнований, в финале не сможет участвовать», — рассказал её тренер Алексей Василевский.

У Яблокова, который в августе перенёс операцию на ноге, случилось обострение травмы. Ему пришлось прервать тренировки и отправиться на реабилитацию, но меры оказались недостаточными — в середине февраля его наставник Виктория Буцаева объявила о пропуске предстоящего первенства.

Ещё два фигуриста решили заявляться в связи с неоптимальной физической формой. Глеб Лутфуллин долго не занимался из-за болезни, а Михаил Коляда и вовсе переживает затянувшийся кризис. Он, так же, как и Трусова, пропустил чемпионат России в Красноярске и в последнее время катается только в шоу. По этому поводу его нередко критикуют: мол, сделал неправильный выбор между спортом и представлениями.

Но, по словам Татьяны Мишиной, Михаил просто максималист и поэтому отказывается выступать на турнирах с облегчённой программой, а полноценный прокат с четверными пока не тянет. Поэтому Алексей Мишин даже просил Илью Авербуха включить его подопечного в тур перед Новым годом, когда тот снялся с чемпионата России.

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«Как раз Алексей Николаевич попросил меня поддержать его и взять на выступления. <…> Чтобы он не прозябал, потому что никак не может набрать форму из-за череды болезней», — рассказал Авербух.

Плачевная ситуация сложилась в танцах на льду. После декабрьского чемпионата страны распалось сразу две сильные пары — сначала разошлись Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, а вслед за тем Ирина Хавронина отказалась от совместной работы с Дарио Чиризано и встала в пару к Нарижному. Ещё один дуэт — Александра Кравченко и Александр Шустицкий — снялись с соревнований из-за обострения травмы партнёра. А свежеиспечённые чемпионы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, как оказалось, вовсе не планировали участвовать в заключительном этапе Гран-при.

Не обошлось без отказов и среди спортивных пар. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков весь сезон выступали на два фронта — и по взрослым, и по юниорам — а финал предпочли провести среди своей возрастной группы. Видимо, решили добавить в свою копилку ещё одну победу, ведь на недавнем юниорском первенстве страны они уверенно стали чемпионами.

Впрочем, несмотря на все потери, конкуренция в Санкт-Петербурге ожидается весьма высокая, ведь основные лидеры сезона в строю. Среди девушек за победу поборются Камила Валиева, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина. У мужчин к топ-5 чемпионата России — Евгению Семененко, Петру Гуменнику, Александру Самарину, Дмитрию Алиеву и Артёму Ковалёву — добавится экс-чемпион Европы Марк Кондратюк, который залечил повреждение спины.

В парах все сильнейшие тоже выйдут на лёд — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также наступающие им на пятки Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Безусловно, в танцах будет не хватать чемпионов России, но зато свои программы представят покорившие осенью публику Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Ребята из-за болезни партнёрши не смогли составить конкуренцию Худайбердиевой и Базину в Красноярске, и наверняка теперь горят желанием проявить себя во всей красе. Готовы к борьбе с ними и призёры ЧР Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а также Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

Татьяна Тарасова заметила, что уровень турнира не упадёт из‑за отсутствия ряда спортсменов, ведь состав и так «очень красивый» и достойный. И с прославленным тренером сложно не согласиться.