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Худайбердиева и Базин не примут участия в финале Гран-при России

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Елизавета Худайбердиева, чемпионка России в дуэте с Егором Базиным, не примет участия в финале Гран-при страны по фигурному катанию.
Худайбердиева и Базин не примут участия в финале Гран-при России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас всё в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем», — сообщил тренер спортсменов Денис Самохин ТАСС. 

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юбилейный». 

На чемпионате России в Красноярске пара по итогам ритм-танца и произвольного танца набрала 203,46 балла. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59). Третьими стали Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).

Ранее серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова поделилась ожиданиями от турнира одиночниц в финале Гран-при России по фигурному катанию.

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