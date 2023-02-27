Леонова назвала фаворита финала Гран-при России по фигурному катанию

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова поделилась ожиданиями от турнира одиночниц в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Я считаю фаворитом Елизавету Туктамышеву. Потому что она стабильно выступала в течение сезона. Борьба будет интересная. Она развернётся между Камилой, Лизой, Соней Акатьевой и Соней Муравьёвой», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юбилейный». Туктамышева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России. Спортсменка уступила Софье Акатьевой и Камиле Валиевой в борьбе за золото. Для 26-летней фигуристки это было 15-е национальное первенство.

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