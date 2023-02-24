Синицына пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию

Российская фигуристка Ксения Синицына не сможет выступить в финале Гран-при России.

«К сожалению, я не выступлю в финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям.

Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошёл рецидив», — приводит слова Синицыной РИА Новости.

Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова не примет участие в финале Гран-при России.