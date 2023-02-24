Узнать больше

Синицына пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Российская фигуристка Ксения Синицына не сможет выступить в финале Гран-при России.

«К сожалению, я не выступлю в финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям.

Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошёл рецидив», — приводит слова Синицыной РИА Новости.

Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова не примет участие в финале Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить