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РИА Новости: Коляда не выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию

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Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда не примет участие в финале Гран-при России.
РИА Новости: Коляда не выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию
  • РИА Новости

Фигуриста заменит Артур Даниелян, сообщает РИА Новости.

Коляда отобрался в финал Гран-при России по итогам двух московских этапов серии, однако с тех пор не выступал на соревнованиях.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017 и 2018 годы).

Ранее Коляда рассказал, как справился с тем, что не смог из-за положительного теста на коронавирус отправиться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

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