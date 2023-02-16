Коляда рассказал, как воспринял свой пропуск ОИ-2022 в Пекине

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, как справился с тем, что не смог из-за положительного теста на коронавирус отправиться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Принял. В жизни всякое бывает. Мы работаем, на что-то надеемся, но не всегда у нас получается так, как мы хотим. Олимпиаду не смотрел. Полная апатия была. Мне было всё равно», — цитирует Коляду «Чемпионат».

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017 и 2018 годы).

Ранее Коляда ответил на вопрос о спортивном долголетии.