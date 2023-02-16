Коляда рассказал, как воспринял свой пропуск ОИ-2022 в Пекине
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«Принял. В жизни всякое бывает. Мы работаем, на что-то надеемся, но не всегда у нас получается так, как мы хотим. Олимпиаду не смотрел. Полная апатия была. Мне было всё равно», — цитирует Коляду «Чемпионат».
Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017 и 2018 годы).
Ранее Коляда ответил на вопрос о спортивном долголетии.