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Тарасова: уровень финала Гран-при не упадёт из‑за отсутствия ряда спортсменов

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень финала Гран-при России по фигурному катанию.
Тарасова: уровень финала Гран-при не упадёт из‑за отсутствия ряда спортсменов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«На мой взгляд, уровень турнира не упадёт из‑за отсутствия ряда спортсменов. Считаю, что состав и так очень красивый и достойный», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный». 

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее сообщалось, что чемпионы страны среди юниоров 2023 года в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров не выступят в финале Гран-при России.

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