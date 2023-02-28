Тарасова: уровень финала Гран-при не упадёт из‑за отсутствия ряда спортсменов
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«На мой взгляд, уровень турнира не упадёт из‑за отсутствия ряда спортсменов. Считаю, что состав и так очень красивый и достойный», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».
В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Ранее сообщалось, что чемпионы страны среди юниоров 2023 года в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров не выступят в финале Гран-при России.