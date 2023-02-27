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Фигуристы Щербакова и Гончаров пропустят финал Гран-при России из-за болезни

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Чемпионы страны среди юниоров 2023 года в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров не выступят в финале Гран-при России.
Фигуристы Щербакова и Гончаров пропустят финал Гран-при России из-за болезни
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Ребят сняли с турнира из-за болезни. После первенства сначала заболел Егор, а затем Анна. Была надежда, что ребята успеют восстановиться, но времени было слишком мало», — цитирует тренера спортсменов Екатерину Рублёву РИА Новости

Пара одержала победу на первенстве России среди юниоров в Перми, показав лучший результат в произвольном танце (109,93 балла). Серебряными призёрами чемпионата стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, тройку призёров замкнули Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.

Ранее тренер Алексей Василевский заявил, что его ученица Анастасия Зинина пропустит финал Гран-при по фигурному катанию.

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