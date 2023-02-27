Фигуристы Щербакова и Гончаров пропустят финал Гран-при России из-за болезни
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Ребят сняли с турнира из-за болезни. После первенства сначала заболел Егор, а затем Анна. Была надежда, что ребята успеют восстановиться, но времени было слишком мало», — цитирует тренера спортсменов Екатерину Рублёву РИА Новости.
Пара одержала победу на первенстве России среди юниоров в Перми, показав лучший результат в произвольном танце (109,93 балла). Серебряными призёрами чемпионата стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, тройку призёров замкнули Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.
Ранее тренер Алексей Василевский заявил, что его ученица Анастасия Зинина пропустит финал Гран-при по фигурному катанию.