Врачи не допустили Зинину к выступлению в финале Гран-при России

Тренер Алексей Василевский заявил, что его ученица Анастасия Зинина пропустит финал Гран-при по фигурному катанию.

«К сожалению, врачи не дали Насте допуск по медицинским показаниям, поэтому в финале Гран-при она не выступит. Это связано с той травмой, которую она получила на Кубке Первого канала, МРТ показала, что есть определённые проблемы», — цитирует Василевского РИА Новости.

Зинина неудачно упала, исполняя тройной лутц во время проката короткой программы, и только с посторонней помощью смогла покинуть лёд. Фигуристка, выступавшая за команду «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева, снялась с Кубка Первого канала.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян готовится принять участие в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.