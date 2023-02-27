Узнать больше

Врачи не допустили Зинину к выступлению в финале Гран-при России

Короткая ссылка
Тренер Алексей Василевский заявил, что его ученица Анастасия Зинина пропустит финал Гран-при по фигурному катанию.
Врачи не допустили Зинину к выступлению в финале Гран-при России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«К сожалению, врачи не дали Насте допуск по медицинским показаниям, поэтому в финале Гран-при она не выступит. Это связано с той травмой, которую она получила на Кубке Первого канала, МРТ показала, что есть определённые проблемы», — цитирует Василевского РИА Новости.

Зинина неудачно упала, исполняя тройной лутц во время проката короткой программы, и только с посторонней помощью смогла покинуть лёд. Фигуристка, выступавшая за команду «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева, снялась с Кубка Первого канала. 

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный». 

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян готовится принять участие в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить