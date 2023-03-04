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Гуменник доволен своим выступлением в короткой программе в финале Гран-при России

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Российский фигурист Пётр Гуменник оценил свой прокат короткой программы в финале Гран-при России.
Гуменник доволен своим выступлением в короткой программе в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Доволен выступлением. Наверное, недокрут где-то был. А по второй оценке — прокатался настолько, насколько смог. И рад этому.

В этом сезоне много болею. Может, из-за того, что нагрузки большие. После восстановления было тяжело кататься, потом еще раз приболел… С иммунитетом какие-то проблемы. Но сейчас я здоров!» — приводит слова Гуменника Sport24.

В прокате он чисто исполнил все элементы и заработал 99,69 баллов.

Ранее Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

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