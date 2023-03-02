Головокружительная конкуренция: чем интересен финал Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Стартующий в субботу финал Гран-при России по фигурному катанию интересен прежде всего тем, что ни в одном из четырёх видов программы нет безоговорочного фаворита. Даже Камила Валиева не застрахована от поражения, как это уже случилось на декабрьском чемпионате России в Красноярске. В соревновании мужчин на победу будет претендовать чуть ли не половина участников, у спортивных пар на верхней строчке пьедестала почёта может оказаться любой из трёх ведущих дуэтов, а отсутствие Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в танцах постараются восполнить Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

В одной из новелл известного американского писателя О. Генри есть шутливая фраза: «Один только взгляд на причёску и аккуратную белую блузку мисс Бэйтс равнялся полному курсу заочного образования по любому предмету». Нечто похожее смело можно сказать в отношении стартующего в субботу в Санкт-Петербурге финала Гран-при России. Это первый после чемпионата страны турнир, где будет представлено всё лучшее, чем на сегодняшний день располагает отечественное фигурное катание. Иначе говоря, хотите получить высшее фигурнокатательное образование? Вам сюда!

Символично, что столь нетривиальные соревнования пройдут в городе, болельщики которого, возможно, как никакие другие способны ценить фигурное катание как спорт. В этом отношении первоначальное распределение финала Гран-при в сочинский «Айсберг» выглядело абсолютно нелепым (чтобы не сказать абсурдным) и крайне неуважительным по отношению к спортсменам и тренерам: за те девять лет, что прошли со времени Игр в Сочи, некогда легендарный олимпийский дворец ни разу не собрал полный зал на спортивном мероприятии. И это вполне достаточный аргумент, чтобы в ближайшем будущем вообще не отдавать городу значимые турниры.

Также по теме Без Синицыной, Трусовой и Худайбердиевой с Базиным: кто пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию Сразу шесть одиночников и четыре дуэта не примут участия в финале Гран-при России по фигурному катанию. От выступления в...

В ожидании старта в Питере больше говорилось о потерях. Из-за травм и связанной с этим неготовности (это официальная версия) от выступлений отказались Александра Трусова, Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков, а также танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин. Но парадокс в том, что отсутствие всех этих фигуристов в финале Гран-при — потеря скорее для них самих, нежели для соревнований. Достаточно взглянуть на списки участников, чтобы понять: и без них конкуренция во всех четырёх видах программы будет предельно высокой. Ни в одной из дисциплин нет очевидного лидера, а это гарантирует максимально закрученную интригу от первого и до последнего выступления.

Другое дело, что непривычный по формату нынешний сезон, похоже, сместил приоритеты в головах как некоторых спортсменов, так и их тренеров. Если официально сильнейший танцевальный дуэт страны отказывается от важного старта с формулировкой «изначально не планировали», но при этом подтверждает своё намерение выступить в середине марта в турнире шоу-программ, то это начало пути в никуда, причём со всех точек зрения.

То же самое можно сказать о двух пока ещё ньюсмейкерах фигурного катания, Александре Трусовой и Михаиле Коляде, в принципе выбравших для себя в этом сезоне шоу-формат.

Ситуация, когда в компании равнозначно сильных спортсменов отсутствует ярко выраженный лидер, хороша тем, что сама среда рано или поздно выталкивает наверх кого-то одного — более яркого, более цепкого, более мотивированного, более стрессоустойчивого. Мужское одиночное катание переживает сейчас именно такой период: по ходу сезона потенциальным лидером поочерёдно представлялись Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв и даже Макар Игнатов. Но по факту выйти в мужском противостоянии победителем на заключительном в сезоне чисто спортивном турнире способен едва ли не каждый из участников финала.

Похожая картина наблюдается и у девушек. На протяжении последних полутора лет мы привыкли воспринимать Камилу Валиеву как однозначного и фактически безоговорочного фаворита. Но сейчас картина изменилась. Дело даже не в том, что над фигуристкой продолжает нависать угроза дисквалификации и потери двух взрослых титулов — короны чемпионки Европы и олимпийского командного золота.

С точки зрения спортивной формы перед фигуристкой можно только уважительно склониться в реверансе: за год, прошедший после Игр в Пекине и наполненный предельно трагичными событиями, Камила не набрала вес, не растеряла ультра-си, не потеряла вкуса к соревнованиям. Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду, безусловно, ушёл. Явным лидером её тоже сейчас не назвать: чемпионат России она проиграла фигуристке своего же тренерского штаба Софье Акатьевой, а по уровню сложности двух программ Аделия Петросян заметно превосходит обеих спортсменок.

При этом фигурнокатательная публика обсуждает в преддверии финала Гран-при не столько трио «Хрустального», сколько 15-летнюю чемпионку страны среди юниоров Алину Горбачёву, к которой с подачи Татьяны Тарасовой успело приклеиться прозвище Лютый Зверь (именно такими словами маститый тренер охарактеризовала умение Горбачёвой соревноваться).

Интересно, что ничуть не меньше внимания привлекает сейчас к себе тренер фигуристки Софья Федченко. В свои 27 лет она как бы повторяет путь, который десять с лишним лет назад проходила Этери Тутберидзе с юниоркой Юлией Липницкой. Для обеих наставниц их безумно талантливые подопечные стали своего рода пропуском в высший свет профессии, но Федченко, похоже, начинает работать уже на ином витке — с учётом чужого опыта и чужих ошибок.

Также по теме В ожидании невозможного: почему пора перестать верить в триумфальное возвращение Трусовой Вслед за декабрьским чемпионатом страны Александра Трусова снялась со второго по значимости старта сезона — финала Гран-при России,...

Парное катание в нынешнем сезоне — это самые отчаянные ультра-си (пусть даже показанные не в рамках Гран-при, а на прыжковом турнире) и самая жёсткая битва за первенство: из тех, кто будет выступать в Питере в этом разряде, легко можно было бы составить две сильнейшие разминки любого чемпионата мира — и они реально были бы сильнейшими.

Было бы неправомерно говорить, что первая тройка российских спортивных дуэтов — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — это одна лига, а все остальные — другая. Во-первых, какого-то совсем уж разительного различия в сложности и классе в первой шестёрке российских пар просто не существует. А во-вторых, очевидно другое: некоторые постановки тех, кто пока ещё не набрал достаточного опыта и титулов, получились ярче и интереснее, нежели у признанно сильнейших.

Наверное, это логично: когда объективно ещё не способен победить, нужно приложить максимум сил, чтобы как минимум обратить на себя внимание и запомниться. Вот молодые пары и пытаются в этом преуспеть, а поэтому не стоит удивляться, если кто-то из них преподнесёт сюрприз.

Ещё более актуален подобный подход к танцам на льду. О знаменитых канадцах Шэ-Линн Бурн и Викторе Краатце начали активно говорить не в 1996-м, когда пара впервые поднялась на подиум домашнего чемпионата мира, а двумя годами ранее — благодаря необычайно запоминающемуся произвольному олимпийскому танцу в Лиллехаммере, где дуэт стал лишь десятым. Именно там Тарасова, глядя на новичков, произнесла почти пророческую фразу: «Даю рупь за сто, что это катаются будущие олимпийские чемпионы!»

Стать первыми на Играх канадцам не довелось, но титул чемпионов мира они всё-таки выиграли — в 2003-м.

Татьяна Навка и Роман Костомаров точно так же совершили свой первый шаг к туринскому золотому олимпийскому подиуму не в 2004-м, впервые победив на чемпионате мира, а двумя годами раньше, на Играх в Солт-Лейк-Сити с роскошнейшим и уже ставшим классикой танцем под Майкла Джексона.

Но опускаемся на землю. В отсутствие Худайбердиевой — Базина в фавориты питерского турнира выходят дебютанты взрослого сезона Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, и это выглядит в высшей степени справедливым: произвольный танец подопечных Анжелики Крыловой уже успел стать в этом сезоне событием и настоящая его премьера (поскольку дуэт пропустил из-за болезни партнёрши главный старт сезона) должна состояться именно в Санкт-Петербурге.

Единственным недостатком финала Гран-при можно считать разве что отсутствие в программе показательных выступлений. Но можно не сомневаться: их с лихвой компенсируют два дня по-настоящему захватывающих и очень компактных соревнований.