Мишина рассказала, что Туктамышева держит в тайне идею номера для турнира по шоу-программам

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, как Елизавета Туктамышева готовится к турниру по шоу-программам.

«Елизавета Туктамышева отдельно с хореографом всё делала, не могу сказать, что за программу они готовят, потому что держали все программы в тайне. Это будет сюрпризом для зрителей и болельщиков, это должно быть чем‑то новым, что ранее не показывалось», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Олимпийские чемпионы и чемпионы мирового первенства допускались без предварительного отбора. Изначально должно было быть 20 участников, но организаторы приняли решение расширить список до 24.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Ранее Екатерина Боброва заявила, что не согласна с некоторыми пунктами правил турнира по шоу-программам.