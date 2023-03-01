Боброва не согласна с некоторыми пунктами правил турнира по шоу-программам

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о турнире по шоу-программам.

«Я прочитала правила соревнований и с некоторыми пунктами правил я не согласна. В частности, с тем, что спортсмены не могут выступать в других парах или коллективах. Мне, как зрителю, было бы очень интересно увидеть, если бы, предположим, один замечательный номер сделали вместе Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова — три олимпийские чемпионки. Но коллективам нельзя выступать», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Олимпийские чемпионы и чемпионы мирового первенства допускались без предварительного отбора. Изначально должно было быть 20 участников, но организаторы приняли решение расширить список до 24.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась ожиданиями от турнира.