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Радионова поделилась ожиданиями от турнира по шоу-программам

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась ожиданиями от турнира по шоу-программам.
Радионова поделилась ожиданиями от турнира по шоу-программам
  • РИА Новости

«Для нас, ребят, которые уже закончили профессиональную карьеру и не участвуют в шоу, такой турнир является хорошей возможностью вновь почувствовать ту атмосферу, которая была на соревнованиях или на показательных выступлениях. Конечно, я очень соскучилась по этой атмосфере», — приводит слова Радионовой «РИА Новости».

Также она отметила, что у неё уже есть идея для номера и она будет ставить его самостоятельно.

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк и другие.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила состав участников турнира.

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