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Тарасова оценила состав участников турнира по шоу-программам

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о составе участников турнира шоу-программ.
Тарасова оценила состав участников турнира по шоу-программам
  • РИА Новости

«Шикарный состав. Считаю, что зрителям будет интересно посмотреть за соревнованиями между экс‑спортсменами и действующими фигуристами. Сама тоже планирую посетить турнир», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Ранее Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.

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