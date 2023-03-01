Тарасова оценила состав участников турнира по шоу-программам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о составе участников турнира шоу-программ.

«Шикарный состав. Считаю, что зрителям будет интересно посмотреть за соревнованиями между экс‑спортсменами и действующими фигуристами. Сама тоже планирую посетить турнир», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Ранее Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.