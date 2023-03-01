Тарасова оценила состав участников турнира по шоу-программам
- РИА Новости
«Шикарный состав. Считаю, что зрителям будет интересно посмотреть за соревнованиями между экс‑спортсменами и действующими фигуристами. Сама тоже планирую посетить турнир», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников.
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».
Ранее Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.