Тарасова: изоляция российских спортсменов — сущее зло

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство. Спортсмены должны соревноваться — лучшие с лучшими», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Юрий Бородавко прокомментировал вероятность допуска российских лыжников к зимним Олимпийским играм в 2026 году.