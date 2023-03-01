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Тарасова: изоляция российских спортсменов — сущее зло

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство. Спортсмены должны соревноваться — лучшие с лучшими», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее Юрий Бородавко прокомментировал вероятность допуска российских лыжников к зимним Олимпийским играм в 2026 году.

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