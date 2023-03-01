Тарасова: изоляция российских спортсменов — сущее зло
«Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство. Спортсмены должны соревноваться — лучшие с лучшими», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».
25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее Юрий Бородавко прокомментировал вероятность допуска российских лыжников к зимним Олимпийским играм в 2026 году.