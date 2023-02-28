Бородавко: есть очень большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к Играм-2026

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал вероятность допуска российских лыжников к зимним Олимпийским играм в 2026 году.

«Думаю, есть очень большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к зимним Играм. Надеемся, что всё пройдёт, спецоперация закончится, как это нам нужно, а все санкции прекратятся», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Бородавко высказал мнение, что в лыжном спорте есть два доминанта: это Россия и Норвегия.