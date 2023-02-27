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Бородавко: в лыжном спорте есть два доминанта — Россия и Норвегия

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что в лыжном спорте есть два доминанта: это Россия и Норвегия.
Бородавко: в лыжном спорте есть два доминанта — Россия и Норвегия
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

«В лыжном спорте есть два доминанта — Россия и Норвегия. Если одного из них нет на соревнованиях, то второй занимает высшие места практически без борьбы. Самая высокая конкуренция была всегда между норвежцами и русскими. Поэтому сейчас такие высказывания можно слышать от Большунова и от Клебо», — цитирует Бородавко Sport24.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

Ранее Бородавко высказался о победе россиянина Александра Большунова на соревнованиях в Малиновке.

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