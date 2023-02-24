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Бородавко: Большунов доказал свою силу, не оставив никому шансов

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на соревнованиях по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке.
Бородавко: Большунов доказал свою силу, не оставив никому шансов
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Александр доказал свою силу. Сумел сделать отрыв, уйти, не оставив никому шансов. Что касается второго места, то можно сказать, что борьбы тут тоже не было: мы знаем спринтерские качества Сергея Устюгова», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 13 минут и 44,4 секунды.

Вторым финишировал Сергей Устюгов с отставанием 32,5. Третий — Илья Семиков (+33,5).

Ранее Большунов посвятил жене победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах».

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