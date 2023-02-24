Бородавко: Большунов доказал свою силу, не оставив никому шансов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на соревнованиях по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Александр доказал свою силу. Сумел сделать отрыв, уйти, не оставив никому шансов. Что касается второго места, то можно сказать, что борьбы тут тоже не было: мы знаем спринтерские качества Сергея Устюгова», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 13 минут и 44,4 секунды.

Вторым финишировал Сергей Устюгов с отставанием 32,5. Третий — Илья Семиков (+33,5).

Ранее Большунов посвятил жене победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах».