Бородавко: Большунов доказал свою силу, не оставив никому шансов
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«Александр доказал свою силу. Сумел сделать отрыв, уйти, не оставив никому шансов. Что касается второго места, то можно сказать, что борьбы тут тоже не было: мы знаем спринтерские качества Сергея Устюгова», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 13 минут и 44,4 секунды.
Вторым финишировал Сергей Устюгов с отставанием 32,5. Третий — Илья Семиков (+33,5).
Ранее Большунов посвятил жене победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах».