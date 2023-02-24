Узнать больше

Большунов: мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах».
Большунов: мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Гонка сложилась хорошо, лыжи работали отлично. Сервисмены хорошо отработали.

Сегодня мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены — у моей Ани. Поэтому сегодня пришлось не только с утра цветы дарить и подарки, но и сделать самый важный подарок — выиграть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут и 44,4 секунды.

Вторым финишировал Сергей Устюгов (+32,5). Третий — Илья Семиков (+33,5).

Ранее Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить