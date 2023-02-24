Большунов: мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«Гонка сложилась хорошо, лыжи работали отлично. Сервисмены хорошо отработали.
Сегодня мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены — у моей Ани. Поэтому сегодня пришлось не только с утра цветы дарить и подарки, но и сделать самый важный подарок — выиграть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут и 44,4 секунды.
Вторым финишировал Сергей Устюгов (+32,5). Третий — Илья Семиков (+33,5).
Ранее Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.