Большунов: мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах».

«Гонка сложилась хорошо, лыжи работали отлично. Сервисмены хорошо отработали.

Сегодня мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены — у моей Ани. Поэтому сегодня пришлось не только с утра цветы дарить и подарки, но и сделать самый важный подарок — выиграть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут и 44,4 секунды.

Вторым финишировал Сергей Устюгов (+32,5). Третий — Илья Семиков (+33,5).

Ранее Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.