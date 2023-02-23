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Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказал своё мнение о чемпионате мира 2023 года в Словении.
Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями
  • globallookpress.com
  • © Antti Yrjönen

«Мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Лучше выступать там, где нас ждут. Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в России проводятся отличные соревнования, и ты забываешь об этом», — цитирует Большунова ТАСС.

Напомним, что мировое первенство проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Ранее Александр Большунов прокомментировал третье место в классическом спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

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