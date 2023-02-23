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Большунов: в финале спринта чуть неправильно построил тактику

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Лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в классическом спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
Большунов: в финале спринта чуть неправильно построил тактику
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«После болезни есть остаточные явления, но я рад, что с ребятами на равных. В финале чуть неправильно построил тактику, да и самочувствие немного не то, но в призы заехал, всё нормально», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Сергей Устюгов одержал победу в спринте. Вторым в финале стал Александр Терентьев. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов замкнул тройку лучших.

Ранее лыжница Наталья Непряева выиграла классический спринт на «Чемпионских высотах».

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