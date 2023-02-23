Непряева выиграла классический спринт на «Чемпионских высотах»

Лыжница Наталья Непряева одержала победу в классическом спринте у женщин на соревнованиях «Чемпионские высоты».

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