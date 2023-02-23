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Непряева выиграла классический спринт на «Чемпионских высотах»

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Лыжница Наталья Непряева одержала победу в классическом спринте у женщин на соревнованиях «Чемпионские высоты».
Непряева выиграла классический спринт на «Чемпионских высотах»
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24

Второй финишировала Юлия Ступак. Замкнула тройку лучших в финале Алёна Баранова.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова выбыла в 1/4 финала. Лыжница стала четвёртой в своём забеге, уступив лидеру Анастасии Фалеевой 5,85 секунды. 

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вышел в финал соревнований «Чемпионские высоты» как лаки-лузер.

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