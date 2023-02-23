Непряева выиграла классический спринт на «Чемпионских высотах»
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Второй финишировала Юлия Ступак. Замкнула тройку лучших в финале Алёна Баранова.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова выбыла в 1/4 финала. Лыжница стала четвёртой в своём забеге, уступив лидеру Анастасии Фалеевой 5,85 секунды.
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вышел в финал соревнований «Чемпионские высоты» как лаки-лузер.