Большунов вышел в финал спринта на «Чемпионских высотах», став лаки-лузером
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Первым в заезде пришёл Александр Терентьев (Архангельская область). Вторым финишировал Алексей Червоткин. Третий — Александр Большунов.
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова не вышла в полуфинал соревнований «Чемпионские высоты».