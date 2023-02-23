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Большунов вышел в финал спринта на «Чемпионских высотах», став лаки-лузером

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вышел в финал соревнований «Чемпионские высоты» как лаки-лузер.
Большунов вышел в финал спринта на «Чемпионских высотах», став лаки-лузером
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24

Первым в заезде пришёл Александр Терентьев (Архангельская область). Вторым финишировал Алексей Червоткин. Третий — Александр Большунов.

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова не вышла в полуфинал соревнований «Чемпионские высоты».

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