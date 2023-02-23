Лыжница Степанова не смогла пройти в полуфинал спринта на «Чемпионских высотах»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонками Вероника Степанова не вышла в полуфинал соревнований «Чемпионские высоты».

Лыжница стала четвёртой в своём забеге, уступив лидеру Анастасии Фалеевой 5,85 секунды. Второй пришла Диана Соболева с отставанием в +3,23 секунды. Третья — Милена Габушева (+4,35).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее Степанова высказала мнение о российской и зарубежной журналистике.