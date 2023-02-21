Степанова: спортивная журналистика застряла в XX веке

Олимпийская чемпионка по лыжным гонками Вероника Степанова высказала мнение о российской и зарубежной журналистике.

«Профессиональная спортивная журналистика застряла в XX веке. И наша — отечественная, и западная. Разница в форматах есть, но подход устарел. Мой главный вопрос — для чего и для кого вы пишете», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

По мнению лыжницы, в современном мире любой блогер передаст информацию быстрее и интереснее, чем журналисты. Она также отметила, что для инсайдов нужно быть вхожим человеком в тот или иной вид спорта.

Ранее Степанова заявила, что отстранение российских спортсменов было незаконным и глупым.