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Степанова: спортивная журналистика застряла в XX веке

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонками Вероника Степанова высказала мнение о российской и зарубежной журналистике.
Степанова: спортивная журналистика застряла в XX веке
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«Профессиональная спортивная журналистика застряла в XX веке. И наша — отечественная, и западная. Разница в форматах есть, но подход устарел. Мой главный вопрос — для чего и для кого вы пишете», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

По мнению лыжницы, в современном мире любой блогер передаст информацию быстрее и интереснее, чем журналисты. Она также отметила, что для инсайдов нужно быть вхожим человеком в тот или иной вид спорта. 

Ранее Степанова заявила, что отстранение российских спортсменов было незаконным и глупым.

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