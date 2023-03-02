Горбачёва: хотелось бы выступать под флагом России, но и под нейтральным готова поехать

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о возможном выступлении на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Я выступала всего несколько раз на международных соревнованиях, мне понравилась атмосфера, общение с другими девочками. Конечно, хотелось бы под флагом России, нашей страны. Но, наверное, под нейтральным готова поехать. Главное, кто ты в душе», — приводит слова Горбачёвой Sport24.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее Жилина рассказала, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров.