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Горбачёва: хотелось бы выступать под флагом России, но и под нейтральным готова поехать

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Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о возможном выступлении на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Горбачёва: хотелось бы выступать под флагом России, но и под нейтральным готова поехать
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я выступала всего несколько раз на международных соревнованиях, мне понравилась атмосфера, общение с другими девочками. Конечно, хотелось бы под флагом России, нашей страны. Но, наверное, под нейтральным готова поехать. Главное, кто ты в душе», — приводит слова Горбачёвой Sport24.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее Жилина рассказала, почему не стала прыгать тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров.

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