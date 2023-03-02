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Мозалёв: понятно было, что я поехал на Олимпиаду просто получить удовольствие

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Российский фигурист Андрей Мозалёв вспомнил об участии в Олимпийских играх в Пекине.
Мозалёв: понятно было, что я поехал на Олимпиаду просто получить удовольствие
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Ну, особо не боялся. Понятно было, что я поехал туда не бороться за первые места, а просто получить удовольствие от этой Олимпиады, как первый опыт, почувствовать, что такое Олимпиада. Для меня это было просто что-то невероятное, когда мы приехали в Олимпийскую деревню.

Могу ли сказать, что до Олимпиады был один, а после другой? Нет, не могу», — приводит слова Мозалёва «Чемпионат».

На Олимпиаде в Пекине Мозалёв совершил ошибки как в короткой, так и в произвольной программах и занял 19-е итоговое место в турнире одиночников, набрав в сумме 233,33 балла.

В командном турнире он не участвовал.

Ранее Мозалёв вспомнил своё участие на чемпионате Европы — 2022.

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