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Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте

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Российский фигурист Андрей Мозалёв вспомнил своё участие на чемпионате Европы — 2022.
Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Удачная — неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал. Малая золотая медаль лежит дома на полочке, на видном месте», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».

Напомним, что фигурист выиграл короткую программу на турнире, набрав 99,9 балла. Он побил свой личный рекорд. В произвольной части выступления Мозалёв допустил ряд ошибок и по сумме баллов стал четвёртым.

Ранее стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию.

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