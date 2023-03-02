Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте

Российский фигурист Андрей Мозалёв вспомнил своё участие на чемпионате Европы — 2022.

«Удачная — неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал. Малая золотая медаль лежит дома на полочке, на видном месте», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».

Напомним, что фигурист выиграл короткую программу на турнире, набрав 99,9 балла. Он побил свой личный рекорд. В произвольной части выступления Мозалёв допустил ряд ошибок и по сумме баллов стал четвёртым.

Ранее стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию.