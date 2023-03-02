Мозалёв: малая золотая медаль чемпионата Европы лежит дома на видном месте
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- © Dmitry Golubovich
«Удачная — неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал. Малая золотая медаль лежит дома на полочке, на видном месте», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».
Напомним, что фигурист выиграл короткую программу на турнире, набрав 99,9 балла. Он побил свой личный рекорд. В произвольной части выступления Мозалёв допустил ряд ошибок и по сумме баллов стал четвёртым.
Ранее стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию.