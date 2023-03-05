Захарова: не могла подумать, что окажусь в финале Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка София Захарова прокомментировала своё выступление в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Довольна выступлениями. В начале сезона не могла подумать, что окажусь на высоком уровне — в финале Гран-при. Не ожидала такого классного выступления от себя здесь.

Сейчас я возьмусь за элементы ультра-си. Без них завоёвывать высокие места и отбираться в финал невозможно», — приводит слова Захаровой Sport24.

В произвольной программе Захарова набрала 132,83 балла. По сумме двух программ она получила 203,02 балла.

Ранее хореограф и тренер Бетина Попова высказала мнение, что победа фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола является справедливой.