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Валиева рассказала, какую суперспособность хотела бы иметь

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о желании иметь суперспособность.
Валиева рассказала, какую суперспособность хотела бы иметь
  • РИА Новости

«Хотелось бы по щелчку сразу быть собранной — чтобы сразу же был образ, макияж, причёска для выступления! Чтобы не нужно было на это тратить времени так много», — сказала Валиева в интервью SW-STRAZY.

В нынешнем сезоне фигуристка выиграла два этапа Гран-при России, но в финале завоевала только серебро. На чемпионате России Камила вновь стала второй. Оба раза она уступила своим младшим подругам по команде — Аделии Петросян и Софье Акатьевой.

Ранее Валиева рассказала о самом запомнившемся образе в карьере.

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